Sürat pateninde Kış Olimpiyatları'na katılacak olan Furkan Akar, Çin'e gitti

Sürat pateni branşında Türkiye adına tarihte ilk kotayı alan ve olimpiyatlarda yarışacak olan Furkan Akar, 5 saatlik rötarın ardından bu sabaha karşı Çin'e uçtu.

4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 7 sporcu katılacak.