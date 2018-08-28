"Sur Yapı tarihi kampanyaya bin konutla destek verecek"

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, emlak sektörünün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin bir araya gelerek vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmaları için hayata geçirilecek olan kampanyayı değerlendirdi.

Emlak sektörü Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir tarihi kampanyaya imza attı. "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla konut sektöründe hayata geçirilecek olan kampanya düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Sektörün daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösterdiğini kaydeden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesi önemli. Gayrimenkul sektörünün çarklarının dönmesi önemli bu anlamda firmalarımızın yaptığı bir fedakarlıktır bu. Bankalar üzerinden yürüyen bir sübvansiyon değil. Firmalarımızın kendilerinden fedakarlık yaparak yürüttükleri büyük bir kampanya olmuş olacak. Peşinatı da çok düşük almış oluyoruz yüzde 10 gibi. Bütün değer üzerinden yüzde 10 gibi bir indirim yapmış oluyoruz. Burada temel maksat Türkiye'ye güven vermek. Biz bunu geçmişte de çok yaptık. Bunlarla konut sektörünün dinamizmini bütün Türkiye'ye yansıtmış oluyoruz" diye konuştu.

"Halkımızı bir miktar döviz ve altın bozmaya da teşvik etmiş oluyoruz"

Başkan Altan Elmas, hayata geçirilecek olan kampanya ile vatandaşları döviz ve altın bozmaya da teşvik ettiklerini söyledi. Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Biz firmalar ve dernekler olarak bütün bu süreci tersine çevirmek için bu adımı attık. Bu anlamda da farklı bir şey yaptık; ilk defa ödenen peşinatı döviz veya altın cinsinden bugünden sabitleyebiliriz diyoruz. Ama dövizini boz, altınını boz bugünden sabitleyelim bir yıl sonra eğer dövizde veya altında bir artış varsa o artış miktarını senin borcundan iskonto edelim diyoruz. Bu önemli bir şey düşmüşse de sabit kabul ediyoruz. O anlamda halkımızı bir miktar döviz ve altın bozmaya da teşvik etmiş oluyoruz."

"Türkiye yoluna devam etti, edecek"

Geçmişte de sıkıntılı süreçler yaşandığını ve söz konusu sıkıntıların bir şekilde aşılarak Türkiye'nin yoluna devam ettiğini belirten KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Biz beraberliğimizi bütünlüğümüzü muhafaza edebilirsek, korkmazsak, geleceğe dair endişe duymazsak ki biz işadamları duymuyoruz milletimizin de duymaması lazım. Çok da büyük riskler ve yükler altında olmamıza rağmen duymuyoruz. Geçmişte de duymadık; 15 Temmuz olduğu zaman bugünden çok daha kötü bir tablo vardı karşımızda ve biz 15 gün sonra kampanya yaptık. Hiç de bir şey olmamış gibi güzel satışlar yaptık. İşlerimiz yürüdü, konutlarımızı teslim ettik. Güvenen insanlar hiç mahcup olmadı biz de mahcup olmadık. Türkiye yoluna devam etti, edecek. Gayrimenkul sektörü de sapa sağlam yoluna devam edecek. İnsanlar konut almaya devam edecek. Biz yeter ki birbirimize güvenelim" açıklamasında bulundu.

"Sur Yapı tarihi kampanyaya bin konutla destek verecek"

Altan Elmas, Sur yapının tarihi kampanyaya bin konutluk bir portföyle katkı sağlayacağını ifade ederek, "Sur yapı olarak bin konut gibi bir portföyle İstanbul, Bursa, İzmir gibi üç ayrı şehrimizde 15 projede biz de kampanyaya elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Her projemizde farklı detaylar olabilir ama hepsinde 0,98'i uyguluyoruz ve dükkanlarımızda, ofislerimizde, bitmiş ve bitmemiş konutlarımızda ya da bitmeye yakın konutlarımızda hepsinde uyguluyoruz. Çok büyük bir fırsat var. Elbette ki bütün stoklarımızda sınırlı değil. Hepsi belli projelerde ve adetlerde belirlendik çünkü tamamını böyle satma şansımız yok. Bu anlamda halkımızın bunu değerlendirmesini talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL