Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

02.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:02
Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor.

İki takım 8. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

CENK TOSUN VE MONTERO YOK

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi.

ERSİN KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta mide rahatsızlığı geçiren kaleci Ersin Destanoğlu yerine eldivenler bugün Utku Yuvakuran'da olacak.

İŞTE İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Ahmed, Acquah, Kubilay, Adem, Lukoki, Tetteh

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Necip, Larin, Ghezzal, Aboubakar

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