Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puansız tamamladığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirvenin ortağı olmak istiyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Maçtın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

ANTALYA REKOR PEŞİNDE

Süper Lig'de geçen sezonki 11 maçlık yenilmezlik rekorunu bu sezon yineleyen Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında kaybetmeyerek yeni kulüp rekoruna ulaşmayı planlıyor. Ligde geçen sezon 11 hafta kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran kırmızı-beyazlılar, aynı seriyi bu sezon da yakaladı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Pelkas, Mesut, Osayi, Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Pelkas çalımlarla sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Son anda araya giren Bünyamin tehlikeyi önledi.

Dakika 4: Pelkas ceza sahası dışından şansını denedi. Top Boffin'in üzerine gitti.

Dakika 6: Topla elle oynayan Attila Szalaisarı kart gördü. Genç stoper, Süper Lig kariyerinde ilk kez kart gördü.

Dakika 10: Fenerbahçe, geride kalan sürede topla oynama oranında yüzde 67'ye yüzde 33'lük üstünlük kurdu.

Dakika 11: Bünyamin'in uzun pasıyla Gökdeniz sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ama Tisserand araya girdi. Tisserand topu uzaklaştırmak isterken hatalı bir pas verdi ve Fredy ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Fredy, çok sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

Dakika 16: Sosa'nın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Gökhan'ın ortasında top kaleci Boffin'de kaldı.