Süper Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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Süper Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi online oyunlarından Süper Sayısal Loto 17 Haziran çekilişi gerçekleşti. Halka açık ve canlı yayınla yapılan beşinci çekiliş sonuçları belirlendi ve 6 bilen çıkmayınca da ikramiye 5. defa devretti. Peki, Süper Sayısal Loto nedir, nasıl oynanır?

Süper Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları
18.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:59

Süper Sayısal Loto, Çarşamba veCumartesi günü yapılan Sayısal Loto oyununun internet üzerinden oynanabilen türüdür. Buna göre Süper Sayısal Loto 5. gün çekiliş sonuçları MPİ internet adresi üzerinden açıklandı. Şanlı 6 sayıyı bilen çıkmadığından 1.072.591,29 TL 5. kez devretti. İşte, 17 Haziran Çarşamba Süper Sayısal Loto sonuçları...

Süper Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

17 HAZİRAN SÜPER SAYISAL LOTO SONUÇLARI

İnternet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 72 bin 591 lira devretti. Diğer yandan 5 bilen 14 talihli 6 bin 44 lira 2 kuruşu bölüştü.

Süper Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SÜPER SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından Sanal Bayilerin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla oynatılan Süper Sayısal Oyunlar kategorisinde yer alan oyundur ve Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerlidir. Yani Saysal Loto için geçerli olan tüm kurallar Süper Sayısal Loto için de aynıdır.

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişleri, Sayısal Loto ile birlikte Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılır. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

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