Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 16 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 16 Haziran Salı çekilişi gerçekleşti. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 16 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 16 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 16 Haziran Salı Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

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KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

214406

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

054779 074030 246265 258436 279339 304975

411680 426781 439181 462584

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

062577 230645 242223 242629 427023

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

2 - 8

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.