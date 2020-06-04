Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 3 Haziran Çarşamba Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 3 Haziran Çarşamba çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 3 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 3 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 3 Haziran Çarşamba Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

927646

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

018623 021265 063685 069534 083485 118447

134694 141668 180332 199235 209768 224715

238002 280539 287011 317230 325120 334896

347814 361166 379680 405818 420090 440733

459279 473035 518380 537725 551276 551986

563617 600274 601841 629954 647947 692754

711350 727260 734107 734659 753713 813413

831706 842521 844144 854278 898127 908431

965590 975528

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.