Süper Loto ve Para Loto çekildi Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 664. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 12, 20, 28 ve 35 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 940 bin 264 lira 12 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 6. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 373 bin 14 lira 91 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA