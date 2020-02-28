Süper Loto sonuçları 27 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 645.hafta

28.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:19

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar 15, 18, 29, 32, 41 ve 42 olarak açıklandı. 645. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır? 27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

645. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

27 Şubat 2020 günü 645. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti

Süper Loto canlı izle...

27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 15, 18, 29, 32, 41 ve 42 olarak belirlendi.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.