Süper Loto 25 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 31 milyon devretti mi?
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Süper Loto 25 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 31 milyon devretti mi?

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 25 Ağustos çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 31 milyon 452 bin 737 TL devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto 25 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 31 milyon devretti mi?
25.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:48

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 25 Ağustos'ta saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 60, 6, 48, 5, 10, 3 oldu. Çekilişte 31 milyon 452 bin 737 TL büyük ikramiyeyei kazanan çıkmayınca ödül sonaki haftaya devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

25 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 60, 6, 48, 5, 10, 3 oldu. ÇEkilişte; 6 bilen çıkmadı ve 31 milyon 452 bin 737 TL devretti. 5 bilen 9 kişi 31.814,10 TL, 4 bilen 919 kişi 484,65 TL, 3 bilen 20 bin 421 kişi 26,45 TL, 2 bilen 186 bin 991 kişi 3,05 TL kazandı.

Süper Loto 25 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 31 milyon devretti mi?

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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