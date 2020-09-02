Süper Loto 1 Eylül 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları!
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Süper Loto 1 Eylül 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları!

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 1 Eylül çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 15 milyon 776 bin 696 TL devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto 1 Eylül 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları!
02.09.2020 06:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:02

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 1 Eylül saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 21, 47, 22, 32, 50, 28 oldu. Çekilişte 15 milyon 776 bin 696 TL büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca ödül sonaki haftaya devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

1 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 1 Eylül 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 21, 47, 22, 32, 50, 28 oldu. ÇEkilişte; 6 bilen çıkmadı ve 15 milyon 776 bin 696 TL devretti. 5 bilen 13 kişi 19.739,90 TL, 4 bilen 739 kişi 540,15 TL, 3 bilen 16 bin 749 kişi 28,90 TL, 2 bilen 161 bin 46 kişi 3,15 TL kazandı.

Süper Loto 1 Eylül 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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