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Süper Ligin golcü ismi yetiştiği takımın alt yapısını unutmadı

MKE Ankaragücü futbolcusu İlhan Parlak futbola adım attığı Yerköyspor Futbol Kulübü alt yapısıyla özel olarak ilgileniyor.

Süper Ligin golcü ismi yetiştiği takımın alt yapısını unutmadı
04.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:06

MKE Ankaragücü futbolcusu İlhan Parlak futbola adım attığı Yerköyspor Futbol Kulübü alt yapısıyla özel olarak ilgileniyor. Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret eden İlhan Parlak Akademideki minik futbolcularla tek tek ilgilendi.

Minik futbolcuların antrenmanına katılan Parlak, antrenmanda miniklerle çift kale maç yaptı. İlhan, maç esnasında sık sık futbolcuları uyararak tecrübelerini aktardı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İlhan Parlak, "Türk futbolu maalesef son dönemde alt yapılardan futbolcu çıkaramıyor. Bu da ekonomik olarak futbol endüstrisine olumsuz yansıyor. Bu anlamda ciddi ve hızlı adım atmak zorundayız. Bu sorunun en önemli çözümü altyapılara gereken değeri vermekle olacaktır. Bugün futbola adım attığım Yerköyspor kulübü altyapısındaki çocuklarımızı görünce gerçekten mutlu oldum. Bu çocuklara gereken değeri verirsek Türk futbolu kazanacaktır. Ben bu konuda her türlü maddi manevi desteği vermeye devam edeceğim. Buradan diğer futbolcu kardeşlerime bir çağrım olacak. Gelin elimizden geldiğince altyapılara destek verelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile bu çocukları ziyaret edersek onlara vereceğimiz manevi destek her şeyin üzerinde olacaktır. Onlara vizyon kazandırma yönünde büyük adım atmış olacağız" dedi. Çift kale sonrası minik futbolcular ile şut çalışması yapan İlhan Parlak ile miniklerin diyaloğu tebessüm ettirdi.

Yerköyspor futbol takımları Teknik Direktörü ve Futbol Şube Sorumlusu Muammer Benli ise yaptığı açıklamada; "İlhan Parlak Yahyalı'nın Kayseri'nin ve ülkemizin önemli bir değeri. Futbolu ile herkesin takdirini kazanmış bir futbolcu. İlhan Parlak bugüne kadar akademimize verdiği maddi desteğinin yanısıra manevi desteği ile her zaman yanımızda oldu. Kendisi bizzat gelemediği zamanlar görüntülü görüşme yolu ile çocuklarımızla periyodik olarak görüşmeler yaparak onları yalnız bırakmadı. Her şeyden öte çocuklarımıza vizyoner bakış sağlama yolunda büyük katkıları oldu. Çocuklarımız İlhan ağabeylerini çok seviyorlar. Bugün onun ziyareti bu sevginin tezahürüdür. İlhan Parlak'ın bu ilgisi, bu yaklaşımı altyapılarımızı güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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