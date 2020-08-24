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Süper Ligi'nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ilk idmana çıktı

İlk antrenmanını gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Süper Ligi'nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ilk idmana çıktı
24.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:04

İlk antrenmanını gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nden çekilen Pazarspor'un yerine geçen Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, önümüzdeki sezon Süper Lig'de Antalya'yı ve Konyaaltı'nı temsil edecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in öncülüğünde kurulma kararı alınan Kadın Hentbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirerek sezon hazırlıklarına başladı.

Konyaaltı'nda kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra spora da ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Esen, Konyaaltı'nın her alanda adını duyurmasını istediklerini söyledi. Bu düşünceyle birçok kültürel ve sanatsal faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Esen şöyle konuştu:

"Örnek vermek gerekirse, Müzik Akademisi, Konyaaltı Oda Orkestrası ve Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu'nu kurduk. Böylece yurttaşlarımızın kültür ve sanatla olan bağını taze tutmaya çalışıyoruz. Şimdi de Konyaaltı'nda bir eksiklik olarak gördüğümüz sporu, tüm halkımızla buluşturuyoruz. Özellikle gençlerimizin spora yönelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun gibi daha birçok faktörü göz önünde bulundurarak Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nı kurduk. Buradaki amaçlarımızdan biri de çocuklarımızın genç yaşta spora yönelip başarılı ve tertemiz bir gelecek inşa etmelerine önayak olmak. Çünkü onların gözündeki ışık bize her zaman daha fazla çalışma azmi veriyor. İlk adımı biz attık, devamını genç sporcularımız getirecektir. İnanıyorum ki hentbol takımımız başarılı bir sezon geçirecektir."

"Sezona hazır ve güçlü başlayacağız"

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Birol Ünsal da 26 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig maçlarına hazırlanmaya başladıklarını kaydetti. Ünsal, "Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Başkanımız Semih Esen büyük teveccühü sayesinde oluştu. Biz kendilerine elimizde Antalyalı 18 yaş altı 30 civarında elit hentbolcunun olduğunu ilettik. Gençlerimize bir fırsat verilmesini talep ettik. Kendilerine kadın sporu ve kadın hentbolu dediğimizde gerçekten hiç tereddüt etmeden 'Ben kızlarımızın ve gençlerimizin spor yapmasından yanayım' dedi ve bize bu şansı verdi. Biz de bir kadın hentbol takımı kurma çabasına girdik. Bunun üzerine Pazarspor'un, Süper Lig'deki hakkını devredeceğini öğrendik ve başkanımıza konuyu ilettik. Dolayısıyla kurulan takımımız Süper Lig düzeyinde mücadele edecek. Pazarspor'a da bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise Süper Lig'de kalıcı bir takım yaratma çabası içindeyiz. Takımımızı birkaç oyuncu takviyesiyle güçlendirdik ve antrenmanlarımıza başladık" diye konuştu.

"Çok heyecanlıyız"

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Halise Güneş ise yeni bir takım olduklarını ifade ederek, "Öncelikle arkamızda duran herkese, yöneticilerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Şimdiden hentbol camiasında ses getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Hedeflerimiz tabi ki var. Hentbol camiasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı olarak var olmak istiyoruz. İnşallah güzel ve başarılı bir sezon bizi bekliyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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