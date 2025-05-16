Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in logosunu ve şampiyonluk kupasını değiştirdi. TFF'den yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak." ifadelerine yer verildi. Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! Süper Lig yeni şampiyonluk kupası değişti mi? Yeni şampiyonluk kupası görseli ve detayları!

SÜPER LİG YENİ ŞAMPİYONLUK KUPASI DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dikkat çeken bir karara imza attı. TFF, Trendyol Süper Lig'in logosunu ve şampiyonluk kupasını değiştirdiğini açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak." denildi.

"YENİ LOGO ZAFERİ VE GÖNÜLDEN OYNANAN FUTBOLU SİMGELİYOR"

"Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor." ifadelerinin kullanıldı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor."

Yeni logonun tasarlanma sürecinde Süper Lig'de yer alan kulüplerle yapılan çalışmaların yanı sıra UEFA ve Avrupa'nın üst düzey liglerinin de değerlendirildiği anlatıldı. Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında olma hedefinden bahsedilen açıklamada, maç önü seremonisinin yanı sıra müsabaka sonu röportaj alanlarına kadar düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

YENİ KUPAYA TÜM TAKIMLARIN İSİMLERİ İŞLENECEK

Açıklamada lig sonunda şampiyonun kazandığı kupanın da değiştiği belirtildi. Açıklamada, yeni tasarımın en dikkat çekici noktası olarak sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacağı vurgulandı. Trendyol Süper Lig'in yeni sloganının ise 'futbol aşkına' olduğu aktarıldı.

İşte yeni kupa: