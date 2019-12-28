Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Sörloth'ün pasında topla buluşan Sturridge meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
65. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafa vuruşunda Mert Kula'nın eline çarpan top sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sturridge kaleci İsmail'in solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
71. dakikada Sturridge'nin pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İsmail'den dönen meşin yuvarlağı geriden gelen Abdulkadir Parmak tamamladı. 5-1
82. dakikada Ömer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kravets kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Erce'nin solundan ağalarla buluşturdu. 5-2
90+2. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içine giren Sörloth meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağalarla buluşturdu. 6-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx (Erce Kardeşler dk. 54 x), Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Nwakaeme xx (Ekuban dk. 72 x), Sturridge xxx (Cafer Tosun dk. 83 ?), Sörloth xxx
Yedekler: Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kayserispor: İsmail Çipe xx, Emirhan x, Mert Kula x (Selahattin dk. 77 x), Osman Can Çötür x, Yasir Subaşı x, Brice Djedje x, Hasan x, Emre Demir x, Ömer Uzun x (Ümran Zambak dk. 85 ?), Ziya Alkurt x (Furkan dk. 62 x), Kravets x
Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan, Barış
Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir
Goller: Sörloth (dk. 7 ve 90+2), Nwakaeme (dk. 38), Sturridge (dk. 47 ve 65 pen.), Abdulkadir Parmak (dk. 71) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Mert Kula, Yasir Subaşı (Kayserispor) - TRABZON