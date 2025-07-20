Kim Milyoner Olmak İster'ın yeni bölümündeki sorular, izleyenlerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı heyecanla bekleyen seyirciler, aynı zamanda doğru cevabı kendileri de bulmaya çalışıyor. Eğlendirirken öğreten bu programda, izleyenler tıpkı stüdyodaki yarışmacı gibi soruları çözmek için kafa yoruyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Cevap : C