SÜPER LİG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG | Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele için geri sayım başladı. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. "Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? İşte, merak edilenler…

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 31. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi, futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşma, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, Sivas'ta bulunan BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe ile ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor'un karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Sivasspor'un Muhtemel 11'i:

Kalede Ali Şaşal görev yapacak. Defans hattında Murat Paluli, Radakovic, Sonko ve Uğur Çiftçi yer alması bekleniyor. Orta sahada ise Moutoussamy, Bekir Böke, Charisis ve Efkan Bekiroğlu forma şansı bulabilir. Hücum hattında ise Rodrigues ve Rey Manaj'ın görev yapması öngörülüyor.

Eksikler: Koita ve Nikolic sakat, Emrah Başsan'ın durumu maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i:

Kaleyi Livakovic koruyacak. Savunma hattında Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Kostic yer alabilir. Orta sahada Fred, Szymanski ve Oğuz Aydın görev alacak. İleri üçlüde ise Talisca, Saint-Maximin ve Dzeko'nun forma giymesi bekleniyor.

Eksikler: Becao, Mert Hakan, Amrabat, İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.