Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
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Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
06.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:20

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?

Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatıyoruz" dedi.

"12-13-14 HAZİRAN'DA TÜM LİGLER BAŞLAYACAK"

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyorum, elimizde değişik senaryolarımızın olduğunu da hatırlatarak tüm liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız."

LİG NE ZAMAN BİTECEK?

"Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız."

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
Süper Lig Puan Durumu
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