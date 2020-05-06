Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?
Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatıyoruz" dedi.
"12-13-14 HAZİRAN'DA TÜM LİGLER BAŞLAYACAK"
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyorum, elimizde değişik senaryolarımızın olduğunu da hatırlatarak tüm liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız."
LİG NE ZAMAN BİTECEK?
"Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız."
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş