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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Medipol Başakşehir FK: 2 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftası mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Medipol Başakşehir FK: 2 (Maç sonucu)
19.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:29

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftası mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca'nın plase vuruşunu kaleci Friedrich son anda çeldi.

59. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kapan Robinho'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu Aleksic, kaleci Friedrich'in üstünden filelere gönderdi. 1-1

73. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'nın şutunda top ağlara gitti. 1-2

89. dakikada Aydın'ın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Faty'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Serkan Ok x, Süleyman Özay x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Faty xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx, Lukasik xx (Cebrail Karayel dk. 79 x), Pinto xx (Sedat Ağçay dk. 72 x), Saba x (Dever Orgill dk. 72 x), Scarione xx (Aydın Karabulut dk. 82 ?), Michalak xx (İlhan Parlak dk. 79 x), Rodrigues xxx

Yedekler: Korcan Çelikay, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Medipol Başakşehir FK: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Ponck dk. 90 ?), İrfan Can Kahveci xxx (Berkay Özcan dk. 87), Visca xxx (Gulbrandsen dk. 90 ?), Aleksic xxx (Mehmet Topal dk. 87 ?), Crivelli xx, Ba x (Robinho dk. 56 xx)

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rodrigues (dk. 12 pen.) (MKE Ankaragücü), Aleksic (dk. 59), Visca (dk. 73) (Medipol Başakşehir FK)

Sarı kartlar: Faty, Kitsiou, Lukasik, Rodrigues (MKE Ankaragücü), Mert Günok, Skrtel, Aleksic, Crivelli (Medipol Başakşehir) - ANKARA

Kaynak: İHA

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