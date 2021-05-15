Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 42. ve son hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor'un atağında Davidson'un ceza sahasına yerden sert ortasında Bareiro'nun dokunuşu direğin dibinden auta gitti.

24. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in ortasına yükselen Davidson takımını öne geçirdi. 0-1

36. dakikada savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Badji kaleciyi de çalımlamaya çalışınca fırsatı değerlendirememiş oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk x, Osman Gökhan Bilir x, Kamil Çetin x

MKE Ankaragücü: Mert Topuz xx, Atakan Çankaya xx, Pazdan xx, Kulusic x (Alperen Babacan dk. 34 x), Erdi Dikmen xx, Diousse xx, Ali Kaan Güneren xx, Paintsill xx, Şahverdi Çetin xx, Lobjanidze xx, Badji xx

Yedekler: Kaan Çinkaya, Pinto, Orkan Çınar, Geraldo, Lukasik, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Tayfur Bingöl xx, Tzavellas xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Berkan İsmail Kutlu xx, Davidson xx, Efkan Bekiroğlu xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Bareiro xx

Yedekler: Marafona, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Siopis, Muhammed Arda Uzun, Kerem Hayta, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Gol: Davidson (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)

(Engin Yağcı - Yunus Emre Kartal/ İHA)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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