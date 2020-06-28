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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
28.06.2020 21:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:00

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içinde Saracchi'den gelen topu kaleci Okan sektirdi. Okan kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Okan kornere çeldi.

18. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Feghouli'nin vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Saracchi'nin sert şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca xxx, Aleksic xx, Robinho xxx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Mehmet Topal, Elia, Berkay, Gökhan, Gulbrandsen, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Lemina xx, Donk xxx, Saracchi xx, Seri xx, Ömer xx, Emre Akbaba xx, Belhanda xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx

Yedekler: Berk, Şener, Emin, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan, Yunus, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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