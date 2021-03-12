Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan içeriye gönderdiği ortada ceza sahasında topu kontrol eden Aleksic'in sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.

7. dakikada Rosier'in sağ kattan ceza alanına ortasında savunmada Epureanu topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

16. dakikada Ljajic'in arka direğe açtığı ortaya Larin kafa ile vurdu. Kaleci Volkan Babacan, topu kontrol etti.

21. dakikada uzun topta Beşiktaş yarı alanında topla buluşan Crivelli, Welinton'dan çalımla sıyrıldı ve kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda Crivelli'nin şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi.

42. dakikada, Atiba'nın sağ kanattan içeri pasında Aboubakar, topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlak ayağın fazla açıldı ve Larin'in önünde kaldı. Larin'in sol çaprazdan vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael x, Epureanu xx, Ponck x, Hasan Ali Kaldırım x, Deniz Türüç xx, Mehmet Topal xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Giuliano x, Crivelli xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Günok, Visca, Demba Ba, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Uğur Uçar, Ömer Ali Şahiner, Youssuf Ndayishimiye, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala x, Josef de Souza xx, Atiba xx, Ghezzal xx, Ljajic xx, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Kevin Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Bernard Mensah, Sardar Saatçı

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Gol: Larin (dk. 42) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı