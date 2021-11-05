Süper Lig maçında inanılmaz hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya çağırdı
Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdi. Skandal hatanın fark edilmesinden sonra futbolcular, kalan 4 dakikanın oynanması için duştan çıkarılarak sahaya geri çağrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 9 dakika uzatma verildi. Hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti.
Soyunma odasında duşa alan futbolcular, hatanın fark edilmesinden hemen sonra kalan dakikaların oynanması için hakem Halis Özkahya tarafından sahaya geri çağrıldı.
Sahaya çıkan futbolcular kalan 4 dakikayı daha oynadı. Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.
Bu hatanın ardından Gaziantep FK, resmi Twitter hesabından peş peşe iki paylaşım yaptı. İlk paylaşımda, "Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir!" denildi.
Gaziantep kulübü, ikinci paylaşımında ise, "Lütfen tekrar sahaya çağırmayın, seviniyoruz! En çok bize yakışıyor." paylaşımı taraftarları gülümsetti.