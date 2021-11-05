Süper Lig maçında inanılmaz hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya çağırdı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 9 dakika uzatma verildi. Hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti.

FUTBOLCULAR DUŞTAN ÇIKIP TEKRAR MAÇA BAŞLADI

Soyunma odasında duşa alan futbolcular, hatanın fark edilmesinden hemen sonra kalan dakikaların oynanması için hakem Halis Özkahya tarafından sahaya geri çağrıldı.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA'YI MAĞLUP ETTİ

Sahaya çıkan futbolcular kalan 4 dakikayı daha oynadı. Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

HALİS ÖZKAHYA'NIN MORALSİZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

"UMARIZ BU KEZ GERÇEKTEN BİTMİŞTİR"

Bu hatanın ardından Gaziantep FK, resmi Twitter hesabından peş peşe iki paylaşım yaptı. İlk paylaşımda, "Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir!" denildi.

GÜLÜMSETEN PAYLAŞIMLAR

Gaziantep kulübü, ikinci paylaşımında ise, "Lütfen tekrar sahaya çağırmayın, seviniyoruz! En çok bize yakışıyor." paylaşımı taraftarları gülümsetti.

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