Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: (İlk yarı) Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasında içerisinde karambolde Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak Lung'ta kaldı.

11. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sapunaru'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

37. dakikada Kvrzic'in ortasında topa uzanan Pedro'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan geri döndü. Yeniden topla buluşan Pedro'nun bir kez daha vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapadı.

45+2. dakikada ara pasında topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Kayserispor: Lung xx, Angelo xx, Yasir Subaşı xx, Sapunaru xx, Kvrzic xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Campanharo Gustavo xx, Henrique xx, Djedje xx, Cenk Şahin xx, Kravets xx

Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar, Stum

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Novak xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Pereira xx, Abdulkadir Ömür xx, Sosa xx, Abdülkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Ekuban xx, Sörloth xx

Yedekler: Erçe Kardeşler, Kamil Ahmet, Serkan Asan, Bilal Başaçıkoğlu, da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Guilherme, Hosseini

Teknik Direktör: Eddie Newton

Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA