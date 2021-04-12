Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Benjamin Tetteh'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana'nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah'ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

38. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde Fofana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Süleyman Özay xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tosic xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx

Yedekler: Ramazan Köse, Drinkwater, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Fevzi Yıldırım, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Karim Hafez, Acquah xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Eskihellaç xx, Adem Büyük xx, Fofana xx, Benjamin Tetteh xx

Yedekler: Eray İşcan, Zuqui, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Nshimirimana, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: İrfan Buz

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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