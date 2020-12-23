Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jefferson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul'un müdahalesiyle ağlara gitti. 0-3
72. dakikada ceza yayı üzerinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Günay oyun alanına çeldi.
75. dakikada Yusuf'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Hodzic'in plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
79. dakikada Mirallas'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet Demir'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-4
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Brecka x, Tarkan ? (Tirpan dk. 10 x), Haddadi x, Sadiku x, Yusuf Erdoğan xx (Yasin Dülger dk. 78 x), Hajradinovic xx (Doğucan dk. 78 x), Aytaç Kara xx, Varga x (Alan dk. 59 x), Hodzic x
Yedekler: Erdem, Anıl Koç, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Mehmet Feyzi, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gaziantep FK: Günay xxx, Kana-Biyik xxx, Djilobodji xxx, Tosca xxx, Oğuz Ceylan xx, Maxim xxxx (Kozulj dk. 81 ?), Nogueira xxx (Furkan Soyalp dk. 85 ?), Güray Vural xxx (Olkowski dk. 81 ?), Mirallas xx, Dicko xxx (Vetrih dk. 68 x), Kenan Özer xxx (Muhammet Demir dk. 68 x)
Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa Burak, Kubilay Aktaş, Ribeiro, Enver Cenk
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Maxim (dk. 9 pen. ve dk. 25), Jefferson (dk. 57), Muhammet Demir (dk. 79) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Güray Vural, Marius Sumudica, Tosca (Teknik direktör) (Gaziantep FK), Hodzic (Kasımpaşa)
(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Murat Ergin/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı