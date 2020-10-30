Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu
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Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu

30.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:47

İzmir'de bugün meydan gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasından da geçmiş olsun mesajları geldi. Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcular, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladılar.

Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'nin acısına ortak oldular.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Bugün neler yaşandığıyla ilgili kötü haberler ve üzücü görüntüler gördüm. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu

"YAS TUTAN AİLELERİN YANINDAYIM"

Sarı kırmızılıların bir diğer yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli ise Türkçe olarak, "Sevgili kardeşlerim Allah'tan sizleri korumasını ve sizlerin bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle, bu deprem nedeniyle yas tutan ailelerin yanındayım" paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu

"İZMİR İÇİN DUA ET"

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Lemos da İzmir'deki deprem ile ilgili fotoğraf paylaşarak "İzmir için dua et" notunu düştü.

Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu

ALEX'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı lacivertlileri efsane futbolcuları arasında yer alan Alex de souza ile Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, İzmir etiketiyle "Geçmiş olsun" mesajı paylaştılar.

Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu
Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu
Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu
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