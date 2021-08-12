Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
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Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü

Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Açılış maçında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük görev alırken Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasını da Ali Şansalan yönetecek. Pazartesi günü oynanacak Giresunspor-Galatasaray maçında ise Erkan Özdamar düdük çalacak. Hakemlerin belli olmasından sonra sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Ali Şansalan atamasına büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'de büyük heyecan yarın oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Oynanacak ilk hafta maçları öncesinde ise karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe maçına Ali Şansalan'ın atanmasına tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ALİ ŞANSALAN İSYANI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu mücadeleye Ali Şansalan atandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara sosyal medyada isyan etti.

Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü

AÇILIŞ MAÇINDA ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30/ Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15/ Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45/ Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45/ Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15/ Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45/ Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45/ Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15/ Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15/ Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45/ Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar

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