Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı sinirden çılgına döndü

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Açılış maçında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük görev alırken Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasını da Ali Şansalan yönetecek. Pazartesi günü oynanacak Giresunspor-Galatasaray maçında ise Erkan Özdamar düdük çalacak. Hakemlerin belli olmasından sonra sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Ali Şansalan atamasına büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'de büyük heyecan yarın oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Oynanacak ilk hafta maçları öncesinde ise karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe maçına Ali Şansalan'ın atanmasına tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ALİ ŞANSALAN İSYANI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu mücadeleye Ali Şansalan atandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara sosyal medyada isyan etti.

AÇILIŞ MAÇINDA ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30/ Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15/ Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45/ Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45/ Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15/ Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45/ Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45/ Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15/ Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15/ Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45/ Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar