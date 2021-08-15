Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, Fatih Terim Stadtumu'nda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü yeni transfer Cristian Borja kaydetti.

Başakşehir ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0 kazandı.

ALANYA 3 PUANLA BAŞLADI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada yeni transfer Cristian Borja kaydetti. Bu sonucun ardından Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Alanyaspor sezona 3 puanla başlarken, Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir puansız başladı.