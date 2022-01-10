Süper Lig'in devleri, Lyon'un yıldızını istiyor! Denayer, Türkiye'ye geri mi dönüyor? - Haberler Spor
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Süper Lig'in devleri, Lyon'un yıldızını istiyor! Denayer, Türkiye'ye geri mi dönüyor?

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Galatasaray ile Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Jason Denayer'i renklerine bağlamak isteyen iki devi ayrıca Newcastle United da takip ediyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Trabzonspor, bir dönem sarı kırmızılı takımda forma giyen Beliçkalı Jason Denayer'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Süper Lig'in devleri, Lyon'un yıldızını istiyor! Denayer, Türkiye'ye geri mi dönüyor?

NEWCASTLE UNITED DEVREDE

Lyon forması giyen 26 yaşındaki savunmacıyla Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan İngiliz ekibi, transfere ayıracağı bütçeyle biliniyor.

GALATASARAY'A DAHA YAKIN

Galatasaray'ın daha önce 2 kez kiraladığı Jason Denayer'in, sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. 26 yaşındaki stoperin Transfermarkt güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gözüküyor. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

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Yorumlar (1)
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