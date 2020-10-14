TFF, Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TFF, Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu

14.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:41

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olarak kabul edilen Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar

13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge - İSTANBUL

TFF, Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu
TFF, Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 İnegölspor: 1
Süper Lig'de 4. haftanın ardından
Süper Lig'de 4. haftanın ardından
Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren stat localarının yüzde 50'sine seyirci alınacak
Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren stat localarının yüzde 50'sine seyirci alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Hazal Kaya Özgü Namal Caner Cindoruk
Spor Falcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Apple Erkek Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF, Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 11:42:28. #1.15#
title