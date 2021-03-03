Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılacak! Maçta İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada, sarı-kırmızılıların puan kaybına tahammülü yok.

GALATASARAY 57 PUANLA LİDER

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor. MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya götürülmedi. Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili aldığı 3 maçlık cezası biten Oğulcan Çağlayan ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek. Ankaragücü'nde ise kırmızı kart cezalısı Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya yok.

ÜÇ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Lobhanidze, Endri Çekici, Emre Güral, Börven

Galatasaray: Muslera, Ömer, Marcao, Donk, Yedlin, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Onyekuru, Arda, Mostafa Mohamed