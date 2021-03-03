Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Konyaspor'la; Sivasspor ise Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Günün bir diğer maçında, Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor'un mücadelesinde de kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla bitti.

Süper Lig'in 28. haftasında zor günler geçiren Başakşehir, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve Başakşehir'in galibiyet özlemi sürdü. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi.

PENALTI VAR'A TAKILDI

Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede Konyaspor'a üstünlüğü getiren gol, 79. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi. Başakşehir'de ise 72. dakikada oyuna giren Demba Ba, 85. dakikada ağları sarsarak beraberliği getiren isim oldu. Öte yandan Başakşehir'de 14. dakikada Crivelli'nin yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 10 maçtır kazanamayan Başakşehir, böylece 26 puana yükselerek kendisini küme düşme hattının üstüne attı. Son 4 maçta 8 puan toplayan Konyaspor ise 32 puana yükseldi.

5 HAFTADIR KAYBETMİYORLAR

1-1 beraberlikle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçında, Demir Grup Sivasspor'un golünü 54. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golü 59. dakikada Mame Biram Diouf'tan geldi. Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Atakaş Hatayspor da 5 haftadır kaybetmezken; 2 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi ve puanını 46 yaptı.