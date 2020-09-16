Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde: 18 Eylül Cuma 20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır 19 Eylül Cumartesi 13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan 19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler 20 Eylül Pazar 13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa 19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy 19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan 21 Eylül Pazartesi 20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk - İSTANBUL Kaynak: İHA