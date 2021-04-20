Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Motta, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Halil İbrahim'in çevirdiği topta Stancu ceza sahası içinde topla buluştu. Stancu topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

69. dakikada Candeias'ın pasında Sio topla buluştu. Sio penaltı noktasından topu auta gönderdi.

79. dakikada Karlo Muhar'ın pasında İlhan Parlak ceza sahasında topla buluştu. İlhan'ın vuruşunda top kaleci Übeyd'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy x, Çağlar Uyurcan x, İbrahim Bozbey x

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Behic x, Klovetsios x, Kvrzic x (Ramazan dk. 81 x), Uğur Demirok x (Nehuen Pez dk. 81 ?), Herrique x, Amramovski x, Attamah x (İlhan Panrklak dk. 68 x), Muğdat Çelik x (Muhar dk. 54), Aeron Lenon x, Denis Alibec x (Maglica dk. 54 xx)

Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Sabovic, Melih Okutan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gençlerbirliği Spor Kulübü: Übeyd Adıyaman x, Metehan Mert x, Diego Angelo x, İbrahim Pehlivan x, Polomat x (Ayite dk. 46 x), Soner Dikmen x (Mustafa Seyhan dk. 46 xx), Lima x, Caneias x, Berişbek x (Sio dk. 68 x), Motta x, Stancu x (İlhan Karakaş dk. 81 ?)

Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Özcan Bicati

Goller: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor), Motta (dk. 46), Stancu (dk. 51) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Muğdat, Uğur Demirok, Amramovski, Henrique, Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Übeyd, Lima (Gençlerbirilği)

(Alparslan Ötüken - Eren Kan/İHA)

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti
Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk 11'inde son maçta oynayan iki futbolcusunu kulübeye çekti
Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı
Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Hande Erçel Hülya Avşar Caner Cindoruk
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 18:42:03. #1.14#

title