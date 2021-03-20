Süper Lig: Göztepe: 3 D.G. Sivasspor: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
55. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivassspor'da, Boyd'un ceza sahası içine attığı topu yumruklayan kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu savunma uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Yatabare topu filelere gönderdi. 0-5
56. dakikada Göztepe'de Tripic'in kullandığı serbest vuruşta Atınç Nukan kafayı vurdu ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
60. dakikada atak yapan Göztepe'de sağ çaprazda Tripic'in pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-5
66. dakikada Tripic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Titi topu ağlarla buluşturdu. 2-5
84. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top Atınç Nukan'dan sektikten sonra üst direğe çarparak auta çıktı.
90+2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ideye'nin indirdiği topu önünde bulan Diabate, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-5
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Salim Mazlum xx
Göztepe: İrfancan Eğribayat x, Murat Paluli xx, Atınç Nukan x, Mihojevic x(Titi dk. 46 xx), Burekovic x, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx(Esiti dk. 87 ?), Zulj x(Diabate dk. 46 xx), Halil Akbunar x(Tripic dk. 46 x), Ndiaye xx, Jahovic x(Ideye dk. 87 ?)
Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Kubilay Sönmez, Gassama, Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx(Alaaddin Okumuş dk. 90 ?), Robin xx, Samba xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fayçal xxx(Ninga dk. 90+3 ?), Boyd xxx(Kayode dk. 68 x), Max xx(Ziya Erdal dk. 89 ?), Yatabare xxx(Kone dk. 68 x)
Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Keskin, Erdoğan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk.23, 55), Fayçal (dk. 38), Boyd (dk. 41, 45+1) (Sivasspor), Nidaye (dk. 60), Titi (dk. 66), Diabate (dk. 90+2) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Boyd, Yatabare (Sivasspor) Mihojevic, Obinna (Göztepe) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı