Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)

20.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:19
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel rakibinden sıyrılıp içeriye ortaladı. Savunmadan seken top Boyd'un göğsüne çarparak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası Boyd'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

23. dakika Mihojevic'in geri pasında topun kontrolünü sağlayamayan İrfan Can'dan topu kapan Yatabare gol perdesini açan isim oldu. 0-1

32. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.

38. dakikada sol kanattan etkili gelen Gradel'in vuruşunda top İrfan Can'dan sekti ve ceza sahası dışındaki Fayçal meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2

41. dakikada Uğur'un soldan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Boyd fileleri sarstı. 0-3

45+1. dakikada sağdan savunma arkasına atılan pasa hareketlenip topu alan Boyd, kaleci İrfan Can'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi. 0-4

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Salim Mazlum xx

Göztepe: İrfancan Eğribayat x, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Mihojevic xx, Burekovic x, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Zulj xx, Halil Akbunar xx, Ndiaye xx, Jahovic x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Kubilay Sönmez, Tripic, Gassama, Ideye, Diabate, Esiti, Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Robin xx, Samba xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fayçal xxx, Boyd xxx, Max xx, Yatabare xxx

Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Kerem Atakan Keskin, Erdoğan Yeşilyurt, Ninga, Kone, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 23), Fayçal (dk. 38), Boyd (dk. 41 ve 45+1) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Boyd (Sivasspor), Mihojevic (Göztepe) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 D.G. Sivasspor: 4 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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