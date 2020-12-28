Gençlerbirliği: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada organize gelişen Kayserispor atağında Emre Demir topu ceza sahasındaki Kanga'ya çıkardı. Bu oyuncunun topla buluşmasının ardından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun yaptığı ortada ceza sahasında kimsenin dokunmaması sonucunda topu önünde bulan Candias, meşin yuvarlağa dokunamadan kaleci İsmail Çipe müdaheae etti.
39. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına gönderdiği şık ara pasla buluşan Candias, skora dengeyi getiren golü attı. 1-1
45+1'de Tusungama'nın sağ çizgiden yaptığı ortada ceza sahasında meşin yuvarlağa dokunan Emre Demir'in pozisyonunda kaleci Nordfeldt hata yapmadı. Ardından oluşan karambolde top Gençlerbirliği kalesine doğru giderken defans topu çizgiden uzaklaştırdı. da Silva'nın çıkardığı pasta Campanharo'nun şutu üst direkten içeri doğru sekip oyun alanına döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx, Direnç Tonusluoğlu xx
Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Toure xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım xxx, Berat Özdemir xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Candeias xxx, Ayite xx, Sio xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Batuhan Uçan, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Kadir Enes Kıra, Abdullah Şahindere, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Kayserispor: İsmail Çipe xx, Kvrzic xx, Oğuzhan Çapar xx, Sapunaru xx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx, Ackah xx, Tusungama xx, Emre Demir xxx, da Silva xx, Kanga xxx
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Doğan Alemdar, Muğdat Çelik, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak, İlhan Depe, Ahmet Kağan Malatyalı, Adem Doğan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Kanga (dk. 31) (Kayserispor), Candias (dk. 39) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ackah (Kayserispor), Mendoza (Gençlerbirliği)
(Mustafa Cenik - Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı