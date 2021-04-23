Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Ç. Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, Ç.Rizespor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, Ç.Rizespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın uzaklaştırmak istediği topu orta sahada önünde bulan Dokovic'in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
38. dakikada Angelo'nun pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tarık Çetin son anda kornere çeldi.
45+1. dakikada Moroziuk'tan dönen topu önünde bulan Johansson düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Johansson xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Angelo xx, Metehan Mert xx, Motta xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx, Lima xx, Sio xx, Stancu xx
Yedekler: Yasin Davus, Mustafa Akbaş, Polomat, Rahmetullah Berişbek, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Ç. Rizespor: Tarık Çetin xx, Moroziuk xx, Emir Dilaver xx, Talbi xx, Melnjak xx, Dokovic xx, Sabo xx, Michalak xx, Fernando xx, Yasin Pehlivan xx, Remy xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Alberk Koç, İsmail Köybaşı, Donsah, Mithat Pala, Samudio, Tunay Torun, Skoda, Soderlund
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Johansson (dk. 45+1) (Gençlerbirliği)
(Cem Geçim - Yunus Emre Kartal - Engin Yağcı/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı