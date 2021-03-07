Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)

07.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:02
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Berkay Özcan'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Lima'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Özgür Yankaya x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Angelo xx, Johansson xx, Motta xx, Candeias xx, Furman xx, Soner Dİkmen xx, Sefa Yılmaz xx, Murat Yıldırım xx, Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Mugni, Ayite

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Epureanu xx, Ponck xx, Ömer Ali Şahiner xx, Mehmet Topal xx Aleksic xx, Berkay Özcan xx, Giuliano xx, Deniz Türüç xx, Crivelli xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Fehmi Mert Günok, Rafael, Edin Visca, Ba, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Ndayishimye, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kart: Aleksic (M.Başakşehir) - ANKARA

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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