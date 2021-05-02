Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşı karşıya kaldı. Bekletmeden vuran Halil'in şutunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

53. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu ile Arda Kızıldağ'ın hava topu mücadelesinde seken top, ceza sahası içerisindeki Emre Akbaba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-2

65. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Babel, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Topu ağlara gönderen Akbaba'nın golü VAR incelemesi sonucunda elle oynama gerekçesi ile iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan Şener'in köşe atışında ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, İlker Takpak xx, İbrahim Bozbey xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Angelo xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Polomat dk. 60 xx), Soner Dikmen x (Murat Yıldırım dk. 60 x), Motta xx, Candeias x (Sio dk. 45 x), Lima xx (İlker Karakaş dk. 80 ?), Sefa Yılmaz xx (Rahmetullah Berişbek dk. 80 ?), Stancu x

Yedekler: Übeyd Adiyaman, Mustafa Akbaş, Ömürcan Artan, Mugni, Mustafa Seyha

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Galatasaray: Muslera xxx, Şener Özbayraklı xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Ömer Bayram xxx (Saracchi dk. 73 x), Taylan Antalyalı xxx, Gedson xxx (Emre Kılınç dk. 73 xx), Emre Akbaba xxx (Mostafa dk. 84 ?), Babel xxx (Arda Turan dk. 77 x), Kerem Aktürkoğlu xxx, Halil İbrahim Dervişoğlu xxx (Falcao dk. 73 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Yedlin, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Halil İbrahim Dervişoğlu (dk. 44), Emre Akbaba (dk. 54) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gedson (Galatasaray), Lima (Gençlerbirliği) - ANKARA

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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