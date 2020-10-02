İlk yarı sessiz bitti
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İlk yarı sessiz bitti

02.10.2020 20:58 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:05
İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.

14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.

40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Erdem Bayık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana-Bıyık xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa x, Jefferson x, Güray Vural xx, Maxim xx, Muhammet Demir ? (Andre dk. 8 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Kenan Özer, Kozulj, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul-Aziz Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira x, Hüseyin Türkmen xx, Edgar Ie x (Campi dk. 27 x), Marlon x, Flavio x, Abdulkadir Ömür xx, Lewis Baker xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx, Benik Afobe x

Yedekler: Arda Akbulut, Yusuf Sarı, Serkan Asan, Sefa Kınalı, Salih Kavrazlı, Ahmet Canbaz, Fousseni Diabate, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Eddie Newton

Sarı Kart: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun/İHA)

İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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