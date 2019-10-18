Süper Lig: Galatasaray: 3 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ömer'in verdiği pasta topla buluşan Emre Mor'un şutunu Samassa oyun alanına çeldi.
69. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Uğur Çiftçi, pasını kale ağzındaki Kone'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti. 2-1
74. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Babel, ceza sahası içine girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla direğe de çarpan meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. 3-1
80. dakikada sol kanattan topla buluşan Andone'nin son çizgiye inerek verdiği pasta Emre Mor'un vuruşu yandan auta çıktı.
84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Erdoğan Yeşilyurt meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx
Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx (Donk dk. 76 x), Marcao xx, Emre Taşdemir xx (Seri dk. 76 x), Ömer xx, Nzonzi xx, Belhanda xx (Yunus dk. 83 ?), Emre Mor xx, Babel xxx, Andone xxx
Yedekler: Okan, Ahmet, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa x, Uğur xx, Hakan xx, Mert Hakan xx (Derlek dk. 85 ?), Cofie x, Emre Kılınç xx, Fernando x (Kone dk. 46 x), Yatabare xx (Erdoğan dk. 82 xx)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Paul Papp, Oliveira, Traore, Fatih, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Andone (dk. 22 ve 42 pen.), Babel (dk. 74) (Galatasaray), Kone (dk. 69), Erdoğan (dk. 84) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Cofie (dk. 48) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Luyindama, Andone, Ömer Bayram, Yunus (Galatasaray), Fernando, Yatabare (Sivasspor) - İSTANBUL