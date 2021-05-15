Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında ceza sahası içinde Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

23. dakikada Ryan Babel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada sağ tarafta topu alan Chebake'nin ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Adem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba, Ryan Babel xx, Arda Turan xx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed,Emre Kılınç, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Chebake xx, Zeki xx, Mallan xx, Fofana xx, Tetteh xx, Adem xxx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Acquah, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Ahmed Ildiz, Nzdizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Bülent

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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