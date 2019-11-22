Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın sol tarafa ceza sahası içine verdiği pasta Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Galatasaray: Okan xx, Mariano x, Ahmet x, Marcao xx, Emre x (Nagatomo dk. 86 ?), Donk xx, Ömer xxx, Lemina xxx, Feghouli xx (Emre Mor dk. 75 x), Babel xx, Adem xx (Belhanda dk. 86 ?)
Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nzonzi
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx (Berkay dk. 73 x), Mahmut xx (Guldbrandsen dk. 60 xxx), İrfan Can xxx (Arda Turan dk. 87 ?), Visca xxx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Veira, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Guldbrandsen (dk. 78) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Babel, Adem, Lemina (Galatasaray), İrfan Can, Mahmut, Caiçara (Başakşehir) - İSTANBUL