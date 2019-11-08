Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

08.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:42
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında 'yı 3-2 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Koita, pasını sağ kanattaki Yusuf'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.


56. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2


59. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-2


72. dakikada Isla'nın Veigneau'ya yaptığı sert müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Isla'yı oyundan attı.


Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Serdar xxx, Hasan Ali xx, Tolga xx (Jailson dk. 72 x), Ozan xx, Luiz Gustavo xx, Moses xxx (Sadık dk. 90 ?), Rodrigues xx (Dirar dk. 55 x), Vedat Muriqi xxx


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Alper, Murat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Youssef xxx, Fernandes xx, Hafez x, Sadiku xx (Mustafa dk. 82 ?), Aytaç xx, Hajradinovic xx, Khalili xx (Veigneau dk. 46 x), Yusuf xx (İlhan dk. 58 x), Koita xx


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Çağatay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve dk. 44), Serdar (dk. 59) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)


Kırmızı kartlar: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa), Isla (dk. 72) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Moses, Serdar, Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç, Fernandes (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (2)

  • RİZELİ REMZİ:
    Bu hakemleri Allah kahru perişan eylesin ilk penaltının penaltı ile uzaktan yakından alakası yok ozan kendini yere atmış hakeme bile bile yemiş, Penaltı olmayacağını bildiği içinde VAR a gitmemiş.
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