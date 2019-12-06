Haberler » Spor » Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ediyor.

06.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:40
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar'dan seken topu alan Sio'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


10. dakikada Vedat'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.


15. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Isla'nın pasında altı pasta bulunan Vedat'tan seken topu Rodrigues aldı. Rodrigues'in altıpasın solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.


23. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


32. dakikada Kruse'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


35. dakikada Rodrigues'in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre'nin ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'an dönen top tekrar Emre'ye çarpıp dışarıya çıktı.


39. dakikada orta sahada Kruse'nin pasında hareketlenen Rodrigues'den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias'tan önce kayarak topu alan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1


Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Sadık xx, Serdar xx, Hasan Ali xx, Gustavo xxx, Emre xxx, Ozan Tufan xx, Garry Rodrigues xxx, Max Kruse xx, Vedat Muriqi xxx


Yedekler: Harun, Adil Rami, Zanka, Zajc, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Alper, Tolga, Tolgay, Deniz


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gençlerbirliği: Ertaç x, Polomat x, Flavio Ramos x, Zargo Toure x, Halil İbrahim Pehlivan x, Baino x, Sessegnon x, Berat Özdemir x, Candeias x, Giovanni Sio xx, Bogdan Stancu x


Yedekler: Übeyd, Diallo, Arda, Bjarsmyr, Seuntjens, Rahmetullah Berişbek, Soner, Sefa, İlker, Nadir Çiftçi


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Vedat (dk. 23 ve 39), Gustavo (dk. 32) (Fenerbahçe), Sio (dk. 9) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Sio (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler