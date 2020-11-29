Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

29.11.2020 21:10 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:36
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatırken, maçı da 4-3 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanatta yaşanan pozisyonda Cyle Larin topu kontrol ederken Gökhan Gönül'e müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Kanadalı oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

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52. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ozan Tufan'ın kale önündeki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

53. dakikada ceza sahasında Tisserand'dan seken topta sağ çaprazda Josef de Souza bekletmeden arka direğe ortasına yaptı. Gökhan Gönül'ün üzerinden iyi yükselen Necip Uysal kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

68. dakikada Mert Hakan'ın soldan içeriye ortasında Ademi'nin kafayla indirdiği topa Pelkas'ın vuruşu direkten geri geldi. Dönen topa Ozan Tufan'ın altıpastaki sert şutu filelerle buluştu. 2-3

83. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mert Hakan'ın kale önünde kayarak yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada Gustavo'dan şık bir çalımla sıyrılan N'Koudou'nun sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte N'Sakala tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-4

90+6. dakikada Wellinton'un ceza sahası içinde Mame Thiam'a yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı Ozan Tufan gole çevirdi. 3-4

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahattin Duran xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Filip Novak xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 64 x), Marcel Tisserand xx, Mauricio Lemos xx, Gökhan Gönül xx, Luiz Gustavo xx, Jose Sosa xx (Mert Hakan Yandaş dk. 46 xx), Dimitrios Pelkas xx (Mame Thiam dk. 76 x), Diego Perotti xx (Caner Erkin dk. 37 x), Ozan Tufan xx, Papiss Cisse xx (Kemal Ademi dk. 46 xx)

Yedekler: Oytun Özdoğan, Serdar Aziz, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xxx, Necip Uysal xx (Welinton dk. 70 x), Francisco Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Bernard Mensah xx (Kevin N'Koudou dk. 71 x), Rachid Ghezzal xxx (Fabrice N'Sakala dk. 86 xx), Cyle Larin xx, Vincent Aboubakar xxx (Güven Yalçın dk. 90+2 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20), Necip Uysal (dk. 53), N'Sakala (dk. 88) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34), Ozan Tufan (dk. 68 ve 90+6 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Larin (dk. 50) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Tisserand, Pelkas, Mert Hakan, Gustavo, Ozan Tufan, Lemos (Fenerbahçe), Rosier, Josef, Sergen Yalçın (Teknik direktör), Murat Şahin (Antrenör) (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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