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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı)
12.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:00

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Ozan Tufan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Kone'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin açtığı ortada ceza sahası içinde Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada Falette'nin savunmadan attığı uzun topta ceza sahası içinde Samassa'dan önce topu alan Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

44. dakikada Yatabare'nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Ozan xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx, Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xx, Ömer Faruk xx, Vedat xx

Yedekler: Harun, Emre, Tolga, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Jailson, Murat, Gürkan, Emir

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Fatih dk. 36 ?), Cofie xx, Mert Hakan xx, Yatabare xxx, Emre xxx, Kone xxx

Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Erdoğan, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic, Hakan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Emre Kılınç (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Süper Lig: Fenerbahçe: 1 D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Spor
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