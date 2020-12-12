Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapattı

12.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:01
Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapattı

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada, Tisserand'ın Tetteh'e yaptığı müdahale sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

19. dakikada orta sahada topla buluşan Acquah ceza sahası önüne gelip savunmanın üzerinden aşırtma bir pasla Tetteh'i gördü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Altay topu kontrol ederek mutlak bir golü önledi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içine kavisli gönderdi. Bu noktadaki Umut Bulut zor pozisyonda kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada sağ kanatta topu kapan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içindeki Mert Hakan'ı gördü. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu kornere tokatladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx

Fenerbahçe: Altay x, Gökhan Gönül x, Sadık x, Tisserand x, Caner Erkin x, Gustavo x, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu xx, Mert Hakan xx, Pelkas x, Cisse x

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Sosa, Tolga Ciğerci, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım Sangare, Filip Novak, Eyüp Akcan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx, Semih Kaya xxx, Hadebe xxx, Karim Hafez xxx, Acquah xxx, Ndayishimiye xx, Tetteh xxx, Kubilay xxx, Adem Büyük xxx, Umut Bulut xxx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Ruben Zuqui, Fofana, Olcay Şahan, Murat Akça, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Adem Büyük (dk. 9 pen.), Umut Bulut (dk. 21) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Milan 2-0 geriden gelerek Celtic'i 4-2 mağlup etti
Milan 2-0 geriden gelerek Celtic'i 4-2 mağlup etti
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:00:42. #1.14#
title